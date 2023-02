एक महीने में झारखंड में अमित शाह की दूसरी बड़ी रैली, कहा- राज्य में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार

Amit Shah Rally in Jharkhand: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड के दौरे पर पहुंचे। यह उनकी एक माह में झारखंड की दूसरी यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पत्नी के साथ पूजा की। इसके बाद देवघर में एक रैली को संबोधित किया।

Amit Shah Rally in Deoghar says Jharkhand Government is most corrupt govt of india