गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि देश में कई वर्षों तक हिंदू आस्था के केंद्रों को अपमानित किया गया। वहीं उनकी महिमा और गरिमा प्रदान करने को लेकर परवाह नहीं की गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद एक नए युग की शुरूआत हुई है।

amit shah says centers of hindu faith were humiliated for years