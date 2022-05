अगले 3 हफ्तों में 7 राज्यों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह

अमित शाह अभी अभी पश्चिम बंगाल में दो दिवसीय दौरे पर हैं। इसके बाद वो 7 और राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इसे Mega Cross-Country Tour भी कहा जा रहा है। गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों से इस यात्रा से जुड़ी जानकारी दी है।

अमित शाह अभी पश्चिम बंगाल के दो दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरे के बाद वो मेगा क्रॉस-कंट्री टूर पर निकलने वाले हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह अगले तीन हफ्तों में 7 राज्यों का दौरा करेंगे और कई आधिकारिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं, इसके बाद वो असम, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की यात्रा करेंगे। ये टूर 2024 के आम चुनावों से पूर्व काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह पार्टी की स्थिति और कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए इसपर ग्राउंड वर्क अभी से शुरू कर रहे हैं।

Amit Shah to visit seven states in next 3 weeks