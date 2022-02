Asaduddin Owaisi Attack: संसद में बोले अमित शाह- विनती करता हूं सुरक्षा ले लें, हमारी चिंता खत्म करें

गृह मंत्री ने कहा, "ओवैसी की सुरक्षा को खतरा है...सरकार ने 'Z' केटेगरी की सुरक्षा (बुलेट प्रूफ के साथ) कार देने का फैसला किया है लेकिन ओवैसी ने इसे लेने से मना कर दिया है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले पर बयान जारी किया है। गृह मंत्री ने ओवैसी से जेड प्लस सुरक्षा लेने के लिए निवेदन किया है। गृह मंत्री ने कहा, "ओवैसी की सुरक्षा को खतरा है...सरकार ने 'Z' केटेगरी की सुरक्षा (बुलेट प्रूफ के साथ) कार देने का फैसला किया है लेकिन ओवैसी ने इसे लेने से मना कर दिया है। मैं सदन के सदस्यों के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वह इस सुरक्षा को स्वीकार कर लें और हमारी चिंता खत्म करें।"

Amit Shah urges Asaduddin Owaisi to take Z plus security