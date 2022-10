त्योहारी सीजन में 'अमूल' का जोरदार झटका, जनता की जेब पर बढ़ा बोझ, दो रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ दूध

देश में एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ गए हैं। अमूल ने प्रति लीटर दूध की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। फुल क्रीम दूध की कीमत अब 63 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अगस्त में भी अमूल ने दूध के कीमतों में बढ़ोतरी की थी।

दिवाली से ठीक पहले देश की जनता को महंगाई का झटका लगा है। अमूल डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अमूल ने बाजार में दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। फुल क्रीम दूध की कीमत 61 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 63 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अमूल के दूध में यह बढ़ोतरी अचानक हुई है। आज सुबह लोगों को बढ़ी हुई कीमतों पर दूध मिला है।

Amul milk price hiked by Rs 2 per litre ahead of festive season