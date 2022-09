पृथ्वी के पास से कल गुजरेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा क्षुद्रग्रह, टकराने पर हो सकता है विनाशकारी

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा क्षुद्रग्रह कल पृथ्वी के पास से गुजरेगा। अगर यह टकराता है तो पृथ्वी के लिए काफी विनाशकारी हो सकता है। वैज्ञानिकों की मानें तो अगले कुछ दिनों में इसके अलावा 4 क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेंगे।

अंतरिक्ष व सौर मंडल में इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि जिसके बारे में जानना रोमांचित के साथ ही भयभीत भी कर सकता है। खासतौर पर क्षुद्रग्रहों के बारे में हमेशा वैज्ञानिक कुछ न कुछ दावा करते रहते हैं। इस बार वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कल गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जो 62,820 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के पास आ रहा है। यह क्षुद्रग्रह लगभग 210 मीटर ऊंचा है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 192 मीटर है।

