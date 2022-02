आनंद महिंद्रा भी खेलेंगे, खुद की नीलामी के लिए लगाई बोली

50,000 से शुरू होगी बोली

आनंद महिंद्रा ने हाल ही में पिलो फाइट लीग के एक मैच का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नहीं मैं कोई और स्पोर्ट लीग शुरू करने नहीं जा रहा। प्रो-कबड्डी लीग की शुरुआत करना मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं इस स्पोर्ट लीग के लिए खुद को स्टार प्लेयर के तौर पर नीलामी के लिए रखना चाहता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि अपने 4 साल के पोते के साथ छुट्टियां बिताने के बाद मुझे लगता है कि मैं फिट हूं, ट्रेन हो चुका हूं और इस फाइट के लिए तैयार हूं। इसकी शुरुआत बोली 50,000 रुपये से शुरू होगी।





No, not starting another sports league. (starting the Pro Kabbaddi league was satisfying enough) But I am offering myself for auction as a star player for this league. After a holiday with my 4 yr old grandson, I think I’m fit, trained & ready to fight! Opening bid: ₹50,000🙄 pic.twitter.com/pPqE7SFrRJ