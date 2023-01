सेल्फी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस पर चढ़ा शख्स, अचानक गेट बंद होने से फंसा, फिर...

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सेल्फी लेने चढ़ा शख्स अचानक गेट बंद होने के बाद फंस गया। इसके बाद वह पहले खुद से गेट खोलने का प्रयास करता है और फिर टीटी से गेट खोलगे के लिए कहता है। आइए जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ।

Andhra man boards Vande Bharat to take selfie, stuck inside till next stop as auto doors close