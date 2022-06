आंध्रप्रदेशः PUBG में हारने के बाद दोस्त उड़ा रहे थे मजाक, कांग्रेस नेता के बेटे ने फांसी लगाकर दे दी जान

PUBG Killed Life: ऑनलाइन गेम पबजी जीवन को तबाह कर रहा है। बीते दिनों लखनऊ में पबजी खेलने से मना करने पर एक बच्चे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। अब आंध्र प्रदेश में पबजी में हार झेलने के बाद दोस्तों के मजाक से परेशान होकर कांग्रेस नेता के बेटे ने आत्महत्या कर ली।

Andhra Pradesh: 16-Year-Old Boy Dies by Suicide After Losing in PUBG