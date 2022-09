आंध्र प्रदेश सरकार SC, ST और BC समुदायों की महिलाओं को देगी वित्तीय सहायता

आंध्र प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (BC) समुदायों की 25 लाख महिलाओं को 22 सितंबर को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसके जरिए वह किसी भी स्मॉल बिजनेस को शुरू कर सकेंगी।

आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार राज्य की SC, ST और BC समुदायों की महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'वाईएसआर चेयुता योजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया है कि वह 22 सितंबर को लगभग 25 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसके जरिए महिलाएं किसी भी स्मॉल बिजनेस को शुरू कर सकेंगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 18,750 रुपए हर साल और चार साल में कुल 75,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।

Andhra Pradesh government to give financial assistance to women of SC, ST, and BC communities