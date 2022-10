Andhra Pradesh News: विजयवाड़ा में पटाखा स्टॉल में लगी आग, 2 की मौत

Submitted by:

Published: Oct 23, 2022 11:32:24 am

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के गांधी नगर स्थित जिमखाना मैदान में लगे पटाखा स्टाल में आज सुबह आग लग गई। इससे दो लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे है।

Fire breaks out at firecracker stall in Vijayawada, 2 dead