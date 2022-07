आंध्र प्रदेश में पीएम की सुरक्षा में चूक, हेलिकॉप्टर के उड़ान भरते ही छोड़े काले गुब्बारे

PM Modi's Security Breach: आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आ रही है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ बड़ी चूक का मामला सामने आया है। पीएम मोदी के चॉपर के पास प्रदर्शनकारियों ने काले गुब्बारे देखे गए। इस मामले में कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है।

Andhra Pradesh: PM Modi's Breach of Security in Vijaywada, Black Balloons Released Near His Chopper