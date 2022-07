विशाखापट्टनम में 'पानी में तैरता सोलर पावर प्लांट' हुआ शुरू, हर साल 42 लाख यूनिट बिजली का होगा उत्पादन

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 'पानी में तैरता सोलर पावर प्लांट' (फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना) की शुरुआत की गई है, जिससे हर साल 42 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना के जरिए 54,000 टन कोयले की बचत होगी।

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के मेघाद्री गेड्डा जलाशय में 'पानी में तैरता सोलर पावर प्लांट' (फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना) की शुरुआत की गई है। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के आयुक्त जी लक्ष्मीशा बताया कि यह 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो हर साल 42 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के जरिए बिजली उत्पादन से 54,000 टन कोयले की बचत हो सकेगी। इसके साथ ही हर साल 3,022 टन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

