अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद कौन होगा दिल्ली का उपराज्यपाल? चर्चा में हैं ये 5 नाम

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बैजल ने अपने इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा। पद से त्यागपत्र देने के पीछे अनिल बैजल ने निजी कारणों को बताया है। हालांकि बैजल के त्यागपत्र देने के बाद से ही राजधानी का अलगा उपराज्यपाल कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

Published: May 20, 2022 10:47:52 am

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के त्यागपत्र देने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं कि राजधानी का अगला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होगा? हालांकि अगले उपराज्यपाल को लेकर कई नामों पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन पांच नाम इस रेस में काफी आगे चल रहे हैं, जो दिल्ली का अगला उपराज्यपाल बनने के लिए मजबूत दावेदार हैं। बता दें कि, 1969 बैच के IAS अधिकारी रहे बैजल को दिसंबर 2016 में दिल्ली का 21वां उपराज्यपाल बनाया गया था। यानी अब जो उपराज्यपाल बनेगा वो दिल्ली का 22वां लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। हालांकि उपराज्यपाल के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर पहले ही मामला कोर्ट में चल रहा है।

Anil Baijal Resignation Who Will Be Delhi Next Lieutenant Governor 5 Names In Race