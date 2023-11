अंजू का पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह आएगा भारत, खुद बताया दोनों का फ्यूचर प्लान

Published: Nov 30, 2023 04:25:36 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Nasrullah will come to India: अंजू के भारत वापस आने के बाद उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह भी भारत आने की तैयारी में है। इस बात की जानकारी उसने खुद दी है।