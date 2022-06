भ्रष्टाचार के खिलाफ 19 जून को अन्ना हजारे भरेंगे हुंकार! नए संगठन 'राष्ट्रीय लोक आंदोलन' का किया गठन

Anna Hazare: अन्ना हजारे ने राष्ट्रीय लोक आंदोलन नाम के संगठन का गठन किया है, जिसका ऐलान वह अपने जन्म दिन के मौके पर 19 जून को करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह संगठन देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगा।

Anna Hazare: भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे एक बार फिर हुंकार भरने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नए संगठन 'राष्ट्रीय लोक आंदोलन' का गठन किया है, जिसके बारे में ऑफिशियल ऐलान वह 19 जून को अपने जन्म दिन के मौके पर करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को अन्ना हजारे दिल्ली आ रहे हैं, जहां वह अपने नए संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

Anna Hazare will launch a new movement against corruption on June 19