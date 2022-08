अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा- आप भी सत्ता के नशे में डूबे, बंद करें दिल्ली में शराब की दुकानें

दिल्ली में नई आबकारी नीति में जहां बीजेपी और आप आमने सामने हैं वहीं अब इस मामले में समाजसेवी अन्ना हजारे की भी एंट्री हो गई है। अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर खरी-खरीब सुनाई है।

दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस मामले में अब समाजसेवी अन्ना हजारे की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है। खास बात यह है कि इस खत में अन्ना हजारे ने सीएम केजरीवाल को खरी-खरी सुनाई और कुछ सुझाव भी दिए हैं।

अन्ना हजारे ने अपने खत में अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि आप भी सत्ता के नशे में डूब गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस चिट्ठी में शराब से जुड़ी समस्याओं और उसके सुझाव दिया है।





