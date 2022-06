NCP नेता की शिकायत पर BJP प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर एक और केस, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की थी टिप्पणी

भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर एक और केस दर्ज किया गया है। बीते दिनों टीबी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई उनकी टिप्पणी को पुणे में एनसीपी नेता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

Another case against BJP Nupur Sharma for remarks on Prophet Mohammed