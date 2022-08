Target Killing In Kashmir: 'मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने में हुई फेल', AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi on target killing in Shopian: कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें एक की मौत हो गई। इस हमले पर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसे सरकार की नाकामी करार दिया है।

जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ शोपियां में कश्मीरी पंडितों को फिर से निशाना बनाया गया है जिसमें दो भाइयों पर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। इस हमले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने में असफल साबित हुई है।

"Another example of BJP government's failure in J&K": AIMIM chief Asaduddin Owaisi on targeted killing in Shopian