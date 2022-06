हरियाणा में 10 जून से लगेंगे अंत्योदय मेले, 1 जुलाई से आर्म्ड लाइसेंस के लिए आवेदन होगा ऑनलाइन

Haryana: हरियाणा में 10 जून से तीसरे चरण के तहत अंत्योदय मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए सरकार प्रदेश के अति गरीब परिवार की बढ़ाना चाहती है। वहीं 1 जुलाई आर्म्ड के लाइसेंस का आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए होगा, जिसमें लाइसेंस से संबधित कई और काम भी होंगे।

Haryana: मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हरियाणा में तीसरे चरण के अंत्योदय मेलों की शुरुआत 10 जून से होगी, जिसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इसके जरिए प्रदेश के 1 लाख अति गरीब परिवारों कि आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इससे पहले 2 चरण के अंत्योदय मेलों का आयोजन हो चुका है, जिसमें लगभग 50 हजार परिवारों को बैंकों के द्वारा लोन दिलाया गया है।

Antyodaya fair will be held in Haryana from June 10, application for armed license will be online from July 1