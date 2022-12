अमित शाह के सामने ममता बनर्जी और BSF अफसरों में बहस, सीमा सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा

Eastern Zonal Council Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थी। मीटिंग में माहौल तब गरमा गया जब अमित शाह की मौजूदगी में ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों में बहस हुई।

Argument Between Mamta Banerjee and BSF officers infront of Amit Shah in Eastern Zonal Council Meeting