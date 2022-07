Disability Pension: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सेना के जवानों को छुट्टी के दौरान एक्सीडेंट होने पर नहीं मिलेगी दिव्यांगता पेंशन

Supreme Court on Disability Pension: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा है कि कोई भी सेना का जवान दिव्यांगता पेंशन का पात्र तभी होगा जब सैन्य सेवा के दौरा वो दिव्यांग हुआ हो। जानें क्या है पूरा मामला..

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवानों को मिलने वाले दिव्यांग पेंशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब किसी भी सेना के जवान को दिव्यांगता पेंशन तभी मिलेगी जब दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण हो या ऐसी सेवा से बढ़ गई हो और वो भी 20 फीसदी से अधिक हो। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और इसी दौरान ये अहम फैसला सुनाया।

Army Personnel entitled to disability pension only if disability attributable to military service: Supreme Court