Army Recruitment Change: 'टूअर ऑफ ड्यूटी' के तहत 4 साल के लिए होंगी भर्तियां, फिर 25% युवाओं का पूर्ण चयन

वक्त की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार अब सेना में भर्ती (New four year rule for Army Recruitment) के नियम बदलने जा रही है। नए नियमों से सेना को युवा लोग तो मिलेंगे ही, अधिक से अधिक युवाओं को मौका (Young Army and Opportunity for Youth) भी मिल सकेगा सेना में काम करने का।

सरकार भारतीय सेना (Indian army) में सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की भर्तियां टूअर ऑफ ड्यूटी (टीओडी - Tour of Duty) के तहत भी होंगी। इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसका जल्द ही ऐलान (Indian army tour of Duty Vacance) किया जा सकता है। तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती (Indian army recruitment) किया जाएगा। चार साल बाद सभी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद एक सलेक्शन बोर्ड उनकी दक्षताओं के आधार पर 25 प्रतिशत युवाओं को पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध करेगा। बताया जाता है कि इस मामले में कुछ और सुझाव भी आए हैं। उन्हें भी स्वीकार किए जाने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेना के एक अधिकारी कहना है कि जिस तरह से ऑफिसर रैंक मे अधिकारी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सैनिक भी पूर्ण सेवा के लिए चयनित हो सकेंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाले अधिकारियों में से करीब 20-25 फीसदी को ही स्थायी कमीशन मिल पाता है।

चार साल बाद मिलेगी एकमुश्त रकम... टीओडी (TOD) के तहत सैनिकों को सेना से बाहर होने पर न तो पेंशन मिलेगी न ही ईसीएचएस जैसी स्वास्थ्य योजना का फायदा मिलेगा। हालांकि चार साल की सर्विस के बाद जब वह बाहर होंगे तो उन्हें एकमुश्त 10-12 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर ड्यूटी पर किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो परिवार को इंश्योरेंस अमाउंट के तौर पर 45-50 लाख रुपये मिलेंगे, वहीं बचे हुई कार्यकाल का वेतन भी परिवार को दिया जाएगा। जवान हो जाएगी सेना.. .फिलहाल भारतीय सेना में सैनिकों की औसत उम्र करीब 35-36 साल है। टीओडी लागू होने के बाद यह औसत कम होकर 25 से 26 साल हो जाएगा। इसके अलावा भी सेना को और देश को इससे कई फायदे होंगे।

18 साल की उम्र में होगी टीओडी के लिए भर्ती

कोरोना के बाद से सेना में भर्तियां नहीं होने से युवाओं में आ रही निराशा होगी दूर बता दें कि सेना में भर्ती में देरी को लेकर युवाओं में काफी निराशा है। युवाओं को डर है कि भर्ती की घोषणा होने तक उनकी आयु-सीमा समाप्त हो सकती है। हालांकि, अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही सेना भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी योजना की घोषणा कर सकती है। बता दें कि सेना में भर्ती में देरी को लेकर युवाओं में काफी निराशा है। युवाओं को डर है कि भर्ती की घोषणा होने तक उनकी आयु-सीमा समाप्त हो सकती है। हालांकि, अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही सेना भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी योजना की घोषणा कर सकती है। छह महीने की होगी ट्रेनिंग, जी जाएगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग बता दें, टूर ऑफ ड्यूटी के साथ फिलहाल सैनिकों की भर्ती का वर्तमान में जारी तरीका भी चलता रहेगा। इसमें भी बाद में बदलाव की योजना है। योजना के अनुसार लिखित परीक्षा पहले और फिजीकल टेस्ट बाद में किया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे, उनकी छह माह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल में युवा सेना में आएंगे और चार साल बाद बाहर निकलेंगे तो उनकी उम्र 21-22 साल होगी। सेना से निकलकर ये युवा दूसरा रोजगार कर सकें इसके चार साल की सर्विस के दौरान ही प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा भर्ती होंगे तो उन्हें करीब 30 हजार रुपए वेतन देने की योजना है। पहले भी बना था प्रस्ताव

इससे पहले भी इसे लेकर प्रस्ताव लाया गया था। उस पर सहमति नहीं बन पायी थी। उस प्रस्ताव के तहत 3 साल की सेवा के बाद कुछ सैनिकों को सेवामुक्त करना था। पांच साल बाद बचे सैनिकों को सेवामुक्त करने के बाद 25% सैनिकों की पूर्ण अवधि के लिए वापसी की योजना थी। पढ़ना जारी रखे

