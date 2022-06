केंद्र सरकार आज सेना की भर्ती से जुड़ी बड़ी घोषणा करेगी, तीनों सेनाओं के प्रमुख देंगे जानकारी

Agnipath Recruitment Scheme: केंद्र सरकार सेना में भर्ती से जुड़ी बड़ी घोषणा करने वाली है। कैबिनेट बैठक के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे।

Updated: June 14, 2022 11:37:38 am

आज तीनों सेनाओं के लिए काफी अहम दिन है। केंद्र सरकार भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना (IAF) और नौसेना के लिए 'अग्निपथ भर्ती योजना' की घोषणा करने वाली है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस नए सिस्टम की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद यदि सब सही रहा तो तीनों सेनाओं के प्रमुख ये अहम घोषणा कर सकते हैं। दो हफ्ते पहले ही तीनों सेनाओं के प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को अग्निपथ योजना से जुड़ी जानकारी दी थी। इस योजना के तहत सेना में शॉर्ट टर्म के लिए आवश्यक बलों की भर्ती की जाएगी। ये योजना रक्षा बलों के खर्च और उम्र को कम करने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है।

Recruitment model for soldiers to create an ‘Agniveer’ rank