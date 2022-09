BJP के स्टिंग पर मनीष सिसोदिया की चुनौती- यदि ये सच है तो अगले 4 दिनों में CBI जांच करवाकर मुझे गिरफ्तार करो

BJP Sting Video: दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया है और मनीष सिसोदिया पर पैसे खाने के आरोप लगाए हैं। इसपर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है और उन्हें 4 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने के लिए कहा है।

बीजेपी ने आज दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले को लेकर एक स्टिंग वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए आप सरकार पर बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब इस स्टिंग वीडियो को लेकर बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि यदि ये सच है तो सीबीआई जांच करवाओ और फिर मुझे दिनों के अंदर गिरफ्तार करो।

Arrest me within 4 days if there is truth in BJP sting: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia