अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज गुजरात दौरे पर, संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को करेंगे संबोधित

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज गुजरात दौरे पर हैं। दोनों नेता अहमदाबाद में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों से भी मिलेंगे।

पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर रही है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई AAP के नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात चुनाव का सह-प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद वह भी बीते दिन गुजरात दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार का गुजरात चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा।

