केजरीवाल ने कांग्रेस और BJP पर बोला हमला, कहा- दोनों को उखाड़ फेकों, सारे भ्रष्ट मंत्रियों को भेजेंगे जेल

Arvind Kejriwal Slams Congress and BJP: इंडिया गठबंधन में शामिल अपने साथी कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा है।

CM Kejriwal attacked on Congress and BJP In MP: साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। सभी दलों के नेता हर रोज जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें अपनी ईमानदार होने और सामने वाले को बेईमान बताने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंचे। यहां पर केजरीवाल ने अपने गठ्बंधन के साथी कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में केजरीवाल ने लोगों से कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़कर फेंकने की अपील की।