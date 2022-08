गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने आदिवासियों से किए 6 वादे, कहा- ट्राईबल एडवाइजरी कमिटी का चेयरमैन इसी समाज से होगा

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने आज गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके छोटा उदयपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की भाजपा सरकार और कांग्रेस पर जमके निशाना साधा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की।

गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात के आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर जमके निशाना साधते हुए कहा कि अब गुजरात के अंदर नई राजनीति होगी, नई पार्टी आएगी, नए चेहरे होंगे, नई क्रांती होगी। 27 साल से जो ये लोग लूट रहे थे, खसोट रहे थे अब उसे बंद करने का समय आ गया है।

