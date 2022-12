MCD चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल का मास्टरस्ट्रोक, चंदा मांगकर योग शिक्षकों को दिया वेतन

Delhi MCD Election 2022: दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक चला है। सीएम ने लोगों से चंदा मांगकर दिल्ली के योगा शिक्षकों को वेतन दी। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा और राज्यपाल पर दिल्ली की योगा क्लास को बंद कराने का आरोप भी मढ़ा।

Arvind Kejriwal's Masterstroke on last day of MCD Election Campaign, paid salary to yoga teachers by Donations