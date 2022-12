केजरीवाल बोले- भगवान ने देश सुधारने के लिए AAP को भेजा, 2027 में गुजरात में बनाएंगे सरकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने भारत को सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी को भेजा है, जिसके लिए उन्होंने भगवान का शुक्रियादा भी किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत-चीन सीमा, महंगाई सहित कई मुद्दों पर अपनी बात पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने रखी।

Arvind kejriwal said - God sent AAP to improve the country, will form government in Gujarat in 2027