दिल्ली: तीन दिन में 3 गुने हुए केस, सीएम केजरीवाल बोले- घबराने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। इसके चलते आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे में आज मैं कुछ आंकड़े लेकर आपके पास आया हूं, जिससे साबित होता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को 623 केस सामने आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, 31 दिसंबर को 1796 केस और 1 जनवरी को 2796 केस सामने आए हैं। वहीं आज करीब 31 केस सामने आ सकते हैं।

