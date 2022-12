चीन सीमा पर तैनात होगी 'प्रलय' मिसाइल, 500 किलोमीटर तक रात में भी हमला करने में सक्षम

भारत चीन सीमा पर 'प्रलय' मिसाइल तैनात होगी, जो दिन के साथ ही रात में भी हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है।

As China lurks, India to get new missile; can strike targets 500 km away: Report