मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की बने पीएम, आपको बिकनी पसंद तो वो पहनो: असदुद्दीन ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP और RSS पर जमके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि "जिस भारत की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी आज उसी भारत में हमारे बेटियों से कहा जा रहा है कि हिजाब क्यों पहनती हैं?" उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत राइट टू च्वाइस है।

Asaduddin Owaisi reacts to hijab controversy, says- I dream that one day a girl wearing hijab becomes PM