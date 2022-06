असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवान सड़कों पर, कितनों के घर बुलडोजर से तोड़ोगे?

Asaduddin Owaisi: असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवान सड़क पर है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कितनों के घर बुलडोजर से तोड़ोगे?

Asaduddin Owaisi:सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर देशभर में युवा विरोध प्रर्दशन कर रहे हैं। कई राज्यों में इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद सरकार कई प्रकार की छूट का ऐलान कर चुकी है और लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो इसके विरोध में अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से जश्न न मनाना की अपील की है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर नाम लेकर निशाना साध रहे हैं।

Asaduddin Owaisi said youth on the road because wrong decision of Modi