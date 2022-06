केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मार्च 2023 तक भारत को मिलेगी 5G सर्विस

5G service in India: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत तक पूरी हो जाएगी। वहीं मार्च 2023 तक भारत को 5G सर्विस मिलने लगेगी। उन्होंने इसे नए युग की शुरूआत बताया।

5G service in India: रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मार्च 2023 तक भारत को 5G सर्विस मिलने लगेगी, जो 4G से 10 गुना तेज होगी। इससे पहले उन्होंने एक दिन पहले 5G स्पेक्ट्रम निलामी करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि 20 साल की की वैलिडिटी के साथ कुल 72 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत तक पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5G सर्विस के लिए कई टेक्नोलॉजी, कोर नेटवर्क को भारत द्वारा बनाया जाएगा, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

Union Minister Ashwini Vaishnav said by March 2023, India will get 5G service