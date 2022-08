खराब रिजल्ट के कारण असम सरकार ने 34 स्कूलों को किया बंद, केजरीवाल बोले- स्कूल बंद करना समाधान नहीं

Dull Schooling System in Assam: असम सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 34 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। असम सरकार के इस फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गलत करार देते हुए कहा कि स्कूल बंद करने से समाधान नहीं होगा।

Assam 34 Schools Locked Down Due to Poor Exam Results Arvind Kejriwal says its not solution