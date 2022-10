Assam News: सीएम हिमन्त बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, कहा - 'जिनके घर बह गए उन्हें मिलेगा मुआवजा'

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ के मैजान क्षेत्र में कटाव प्रभावित तटबंध का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां चल रहे मरम्मत कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंन कहा कि यहां स्थिति गंभीर है, बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है। जिनके भी घर कटाव में बह गए हैं उन सबको मुआवजा मिलेगा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा रविवार को डिब्रूगढ़ के मैजान इलाके में कटाव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, असम सरकार के मंत्री पीयुष हजारिका और बिमल बोरा एवं जल संसाधान विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। डिब्रूगढ़ में बीतें कुछ दिनों से मानसून के फैरबदल से यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

