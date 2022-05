Assam Flood Update: असम में बाढ़ से 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं जमुनामुख जिले के दो गांव बाढ़ के कारण पूरी तरह से डूब गए हैं। गांव में रेलवे ट्रैक ही एकमात्र ऊंचा बचा है, जिसके कारण दोनों गांव के 500 से अधिक परिवार रेल की पटरियों में रहने के लिए मजबूर हैं।

Assam Flood Update: असम में इन दिनों भारी बारिश कारण बाढ़ के स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कारण राज्य के 29 जिलों के 2,585 गांवों में 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं अब तक बाढ़ व भूस्खलन से राज्य में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही जमुनामुख जिले के दो गांवों के 500 से अधिक परिवार रेल की पटरियों में रहने के लिए मजबूर हैं, यह गांव में अभी एकमात्र ऐसा स्थान है जो अभी तक बाढ़ के पानी में नहीं डूबा है। दोनों गांव के लोगों से बाढ़ के कारण लगभग अपना सब कुछ खो चुके हैं। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि पिछले पांच दिन से उन्हें सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं मिली है। वहीं कुछ लोग बाढ़ से बचाते हुए अपने मवेशियों को भी अपने साथ रेल की पटरियों तक ले आए हैं।

8 lakh people affected by floods in Assam, more than 500 families forced to live on railway tracks