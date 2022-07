शिव-पार्वती के भेष में महंगाई पर नुक्कड़ नाटक करना पड़ा भारी, केस दर्ज

असम के दो कलाकारों को महंगाई के खिलाफ देवी-देवता का रूप धरण कर नुक्कड़ नाटक करना भारी पड़ गया। इनके खिलाफ पहले मामला दर्ज हुआ फिर इनमें से एक कलाकार को गिरफ्तार कर लिया गया।

शनिवार को कुछ लोगों भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप धारण कर महंगाई पर नुकड़ नाटक भारी पड़ गया है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये दोनों ही महंगाई के विषय पर नुकड़ नाटक कर रहे थे। कई हिन्दू संगठनों और बीजेपी ने इसका विरोध किया है।

