Assam News: 'जिहादियों' के खिलाफ फूटा पब्लिक का गुस्सा, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के शक में लोगों ने ढहाया मदरसा

असम में उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो देश विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। अब तक तीन मदरसों को गिराया जा चुका है। इन सबके बीच स्थानीय लोगों ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के शक में चौथा मदरसा खुद गिरा दिया।

असम में मदरसों की आड़ में चल रही जिहादी घटनाओं के खिलाफ अब स्थानीय लोग खुद ही एक्शन लेने लगे हैं। आज एक मदरसे को लोगों ने आतंकी गतिविधयों को बढ़ावा देने के शक में तोड़ डाला। यह मदरसा असम के गोलपारा में स्थित था। ग्वालपारा जिले में एक मदरसे और उसके पास स्थित एक रेसीडेंसियल कैम्पस को जिहादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने उसे ध्वस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

Madrasa in Goalpara district was demolished by locals who alleged that premises were used by two Bangladeshi nationals for terror activities