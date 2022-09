असम में जंगली हाथियों के हमले में एक की मौत पांच घायल, पिछले तीन साल में 229 लोग गंवा चुके जान

Elephants Attack in Assam: असम में जंगली हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि पांच घायल हो गए। एक घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद से बक्सा जिले में हाथियों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है।

Assam: One killed, five injured in elephants attack, 229 people lost lives in last 3 years