हाथी जयमाला को लेकर भिड़े असम-तमिलनाडु, जानें क्या है पूरा मामला

Elephant Jaimala: तमिलनाडु सरकार ने जयमाला समेत 9 हाथियों को असम से मांगा था। वर्ष 2008 में असम ने गिफ्ट के तौर पर सिर्फ तीन महीने के लिए दिया था, लेकिन आज 14 साल बीत जाने के बाद भी तमिलनाडु ने हाथियों को वापस नहीं किया है।

तमिलनाडु और असम सरकार के बीच एक हाथी को लेकर लड़ाई चल रही है। इस मामले में शुक्रवार को असम की राज्य सरकार द्वारा दायर एक रिट सूट की सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुथुर अंडाल मंदिर में बंदी बनाए गए असम की एक मादा हाथी जयमाला की जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का ये फैसला तब सामने आया है तमिलनाडु सरकार द्वारा असम से लिए गए हाथियों को वापस करने से इनकार कर दिया गया था।

Assam, Tamil Nadu fight over Elephant Joymala; know the matter