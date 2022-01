Assembly polls 2022: ई-ईपीआईसी वोटर कार्ड क्या है? ऐसे करें डाउनलोड, जानिए इसके फायदें

नई दिल्ली Updated: January 19, 2022 05:22:04 pm

e-EPIC Digital Voter ID Card: वोट डालते समय पहचान प्रमाण होने के अलावा मतदाता कार्ड निस्संदेह सबसे प्रामाणिक पते के प्रमाण में से एक है। मतदाता कार्ड को हम आसानी से अपनी जेब में रख सकते है। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने इसे 'ई-ईपीआईसी' या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र के रूप में डिजिटल प्रारूप में जारी करना शुरू कर दिया है। यह पीडीएफ संस्करण जिसे हमारे फोन में आसानी से रखा जा सकता है। यह पहचान और पते के प्रमाण दोनों के रूप में मान्य है। www.nvsp.in से भी e-EPIC डाउनलोड किया जा सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को वैरिफाई करना होगा।

क्या है ई-ईपीआईसी? (What is e-EPIC?)

ई-ईपीआईसी ईपीआईसी का एक सुरक्षित पोर्टेबल दस्तावेज़ प्रारूप (पीडीएफ) संस्करण है जिसे मोबाइल पर या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार एक मतदाता कार्ड को अपने मोबाइल पर स्टोर कर सकता है, इसे डिजी लॉकर पर एक पीडीएफ के रूप में अपलोड कर सकता है या इसे प्रिंट करके इसे सेल्फ-लैमिनेट कर सकता है।

ऐसे करें डाउनलोड (How to Download Digital voter id card)

— सबसे पहले voterportal.eci.gov.in पर जाए।

— यहां पर मांगी गई जानकारी दर्ज कर अपना अकाउंट बनाएं।

— अकाउंट बनने के बाद अब लॉगइन करना करें। इसके बाद आप e-EPIC डाउनलोड करें के मेन्यू पर जाएं।

— अब ईपीआईसी नंबर या रेफरेंस नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।

— e-EPIC डाउनलोड करें और अगर आपके कार्ड पर लिखा गया फोन नंबर अगर अलग है तो तो आपको Know Yur Custmor के विकल्प का चयन करें।

— केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप डिजिचल कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

