हिमाचल प्रदेश में 1,000 करीब BJP नेता AAP के संपर्क में, क्या गुजरात का बदला ले रही AAP?

Himachal Pradesh Election AAP vs BJP: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के करीब 1000 स्थानीय नेता AAP के संपर्क में हैं। ये नेता जल्दी ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

विधानसभा चुनाव जब भी किसी राज्य में नजदीक आने लगता है उस राज्य में नेताओं का दल-बदल भी शुरू हो जाता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी के करीब 1000 स्थानीय बीजेपी नेता जल्द ही AAP में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को ये दावा किया। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में पार्टी के टूटने का बदला हिमाचल में पार्टी को तोड़कर लेगी।

At least 1,000 BJP leaders in Himachal Pradesh set to join AAP: Manish Sisodia