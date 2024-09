Atishi Takes Oath As Delhi CM: AAP की ‘आतिशी’ पारी शुरू, दिल्ली को मिली सबसे युवा मुख्यमंत्री

Atishi Took Oath As Chief Minister Of Delhi: आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी (Atishi Marlena) दिल्ली की कांग्रेस नेता शीला दीक्षित (Sheila Dixit) और BJP की सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।