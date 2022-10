आतंकियों-ड्रग तस्करों पर NIA का बड़ा एक्शन, दिल्ली-पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक 40 जगहों पर छापेमारी

एनआईए की आज दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में 40 से अधिक अलग-अलग ठिकानों पर रेड चल रही है। इस कार्यवाही में टीमें शामिल है। बताया यह भी जा रहा है कि ज्यादातर रेड की लोकेशन हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में है। हालांकि, दिल्ली में यह रेड बवाना इलाके में नीरज बवाना के ठिकानों पर है। अब तक इस रेड में गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक की छापेमरी में कई हथियार बरामद किए गए हैं।





National Investigation Agency (NIA) conducted raids at multiple locations in Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi-NCR region today to dismantle the emerging nexus between terrorists, gangsters and drug smugglers/traffickers based in India and abroad. pic.twitter.com/EbzSoxFjNZ