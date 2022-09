मुझे डराने औ धमकाने की कोशिश की जा रही है: अपनी गिरफ़्तारी पर बोले अमानतुल्लाह खान

Amanatullah khan: वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ़्तारी पर कहा है कि उनके घर से कुछ नहीं मिला है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वहीं, केजरीवाल ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की गिरफ़्तारी के बाद से AAP लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आप का आरोप है कि जानबूझकर उनके नेताओं को फँसाया जा रहा है। इस मामले पर अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बयानों के बाद खुद अमानतुल्लाह खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि उन्हें डराया और धमकाया जा रहा जबकि उनके घर से कुछ नहीं मिला है।

Attempts are being made to intimidate and threaten me, Says Amanatullah khan on his arrest