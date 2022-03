Aurangabad हाई कोर्ट का बड़ा फैसला- पत्नी अपने पूर्व पति को देगी हर महीने 3 हजार रुपये का गुजारा भत्ता

औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने एक फैसले में एक महिला को अपने पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत महिला अपने पति को गुजारा भत्ता देगी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई तलाक का मामला सामने आया है पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ा है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला को अपने पूर्व पति को हर महीने गुजारा भत्ता देना है। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है। जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की की औरंगाबाद बेंच ने एक महिला को आदेश दिया है कि वो अपने पूर्व पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने को कहा है।

Aurangabad High court order woman to pay her former hubby alimony