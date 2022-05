ऑस्ट्रेलिया के चुनावों में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हारे, एंथनी अल्बनीज होंगे नए PM, जानें कौन हैं ये

Australia New PM: ऑस्ट्रेलियाई संघीय चुनाव में लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की लिबरल पार्टी को हरा दिया है। अब लेबर पार्टी के नेता Anthony Albanese ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जानें इनके बारे में...

Updated: May 21, 2022 11:11:17 pm

ऑस्ट्रेलियाई संघीय चुनाव में लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की लिबरल पार्टी को हराकर जोरदार जीत हासिल की है। अब लेबर नेता एंथनी अल्बनीज का ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस जबरदस्त जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की सत्ता में लगभग एक दशक बाद लेबर पार्टी की वापसी हुई है। शुरुआती रुझानों में यहाँ पीएम मॉरिसन की जीत नजर आ रही थी लेकिन बढ़ते रुझानों के साथ वोटों के अंतर में बहुत बड़ा अंतर आ गया।

Australia Ousts PM Scott Morrison, Anthony Albanese will be new PM