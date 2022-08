आज़ादी का अमृत महोत्सव : अमरिकन भारतीयों ने रचा इतिहास, बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड!

न्यूयॉर्क शहर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 'इंडिया डे परेड' पर फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एसोसिएशन (FIA) द्वारा दो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किये गए। ये रिकॉर्ड अमेरिकी भारतीयों ने मिलकर बनाया है। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की तरह भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत झांकियां भी निकाली गई।

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (FIA) ने मेडिसन स्क्वॉयर पर एक ही दिन में एक साथ दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक तरफ़ जहाँ देश में स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश के सभी संप्रदायों ने तिरंगा यात्राओं से पूरे देश को भी तिरंगे के रंग में रंग दिया था और देशभक्ति की अलख जगाई थी, इसी कड़ी में अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने भी देशभक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी।

